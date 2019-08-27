دفع مستحقات «فيزا شنغن» في وكالات بنك BDL

أعلن مركز VFS لخدمات التأشيرة الفرنسية، عن تعديلات في إجراءات طلب الحصول على «فيزا» لدخول أراضي الدول التابعة لفضاء «شنغن»

تمثلت في التحول من بنك القرض الشعبي الجزائر CPA إلى بنك التنمية المحلية BDL، بعد تجربة دامت ثمانية عشر شهرا.

بموجب اتفاقية بين مسؤولي المركز والبنك العمومي، بتاريخ السابع من شهر فيفري عام 2018.

وقال مركز VFS عبر إعلان نشره على موقعه الإلكتروني.

إنه تقرر تغيير بنك دفع مستحقات حجز المواعيد الحالي، وأنه بموجب التعديلات التي أعلن عنها متعامل VFS.

فإن طالبي «الفيزا» باتوا ملزمين بتسديد المستحقات لدى بنك التنمية المحلية، وأوضح بأن القرار هذا يهدف إلى تحسين الخدمات.

وأوضح مركز VFS بأنّ من حجزوا مواعيدهم يوم 25 أوت، يمكنهم دفع المستحقات لدى CPA في فترة أقصاها 3 أيام.

وانطلاقا من تاريخ 30 أوت -يضيف المركز عبرموقعه-، فإن طالبي التأشيرة الذين حجزوا مواعيد سيدفعون المستحقات لدى بنك التنمية المحلية.