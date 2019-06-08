دفع وتحويل الأموال عبر الموزّعات الآلية.. قريبا

بنك BEA يُحضر من أجل إطلاق المشروع

وضعت إدارة بنك الجزائر الخارجي موزعات أوتوماتيكية في خدمة زبائنها مزودة بأحدث التقنيات تمكنهم من القيام بمختلف العمليات البنكية من دون الحاجة للاستعانة بأعوان البنك الموزعين عبر مختلف الوكالات.

وقد قرر مسؤولو بنك الجزائر الخارجي BEA إرضاءً لزبائنهم ومواكبة لآخر التطورات الحاصلة في المجال وسط المنافسة الشديدة، التخلي عن الموزعات الآلية المعمول بها.

والاستعانة بأخرى مجهزة بأحدث التقنيات تمكن الزبون من سحب أمواله والدفع وحتى التحويل من حساب إلى آخر.

كون الموزع الآلي الجديد الذي سيدخل حيز الخدمة في المستقبل القريب مزود بلوحة مفاتيح تمكن المستخدم من استعمال مختلف الخدمات.

التي كانت في السابق تتطلب وفرة اليد العاملة داخل الوكالة، وشددت على أهمية توسيع رقعة انتشار هذه الموزعات عبر كافة وكالاتها بصفة تدريجية.

وقالت مصادر «النهار» إن مثل هذه الموزعات ستكون متوفرة أمام الزبائن في بعض الأماكن التي تعرف حركية على غرار مطار «هواري بومدين» الدولي الجديد.

إلى ذلك، كشفت عن اقتراب موعد إعادة فتح الوكالة البنكية «سان جورج» التي تعرضت لعملية تخريب، مؤخرا، بسبب احتجاجات عند بداية الحراك الشعبي.

في انتظار فتح وكالات أخرى على مستوى كل من المطار وكذا بولايات سطيف ووهران والعاصمة «وكالة عميروش»، علما أن البنك منتشر عبر التراب الوطني بـ101 وكالة.

هذا، وسيواصل بنك الجزائر الخارجي، تسليم بطاقات «ماستر كارد» لفائدة حجاجنا الميامين اعتبارا من الفاتح جويلية الداخل بالمجان، أي قبل انطلاق موسم الحج لسنة 2019 بخمسة أيام.

وكان الرئيس المدير العام لبنك الجزائر الخارجي، سميد إبراهيم، قد أعلن يوم تدشينه لوكالة البليدة في فيفري 2018، بأن مؤسسته تعد أول بنك جزائري يشرع في تسويق بطاقة «الماستر كارد» البنكية.

وأوضح أن بنك الجزائر الخارجي هو أول بنك جزائري شرع في تسويق منتوج بنكي جديد وهو «ماستر كارد».

و«بإمكان أي زبون يحوز على حساب بنكي بالعملة الصعبة أن يذهب إلى إحدى وكالاتنا والحصول على البطاقة».

وأضاف أن مؤسسته طرحت هذه البطاقة بعرضين وهما «اليت» و«وورلد اليت»، مشيرا إلى أن البنك «ينفرد بهذه العروض في الجزائر وحتى في تونس والمغرب».