دفع 5 يورو لدخول مدينة البندقية الإيطالية

بدأت بلدية البندقية، أمس الثلاثاء، بيع تذاكر دخول بخمسة يورو، وهي ضريبة تطبق في فصلي الربيع والصيف. على السياح القادمين ليوم واحد فقط إلى المدينة.

لمدة 29 يومًا خلال الفترة من 25 أفريل إلى 14 جويلية، ذروة الموسم السياحي، سيحتاج السائحون النهاريون. إلى شراء هذه التذكرة لدخول المدينة القديمة بين الساعة 8:30 صباحًا و4:00 مساءً بالتوقيت المحلي.

وتم إطلاق موقع شراء التذاكر يوم الثلاثاء باللغتين الإنجليزية والإيطالية.

ومع ذلك، يتم توفير العديد من الإعفاءات، خاصة لأولئك الذين تقل أعمارهم عن 14 عامًا أو الطلاب أو أفراد الشرطة. لا يوجد حد أقصى لعدد الزوار المخطط له بموجب هذا البرنامج الذي تمت الموافقة عليه العام الماضي.

ويهدف هذا المشروع، الذي أُعلن عنه في سبتمبر/أيلول، بشكل رئيسي إلى ضبط عدد الزوار النهاريين. الذين يساهمون في ازدحام المدينة المشهورة في جميع أنحاء العالم بأعمالها الفنية وجسورها وقنواتها. والتي تم إدراجها ضمن مواقع التراث العالمي منذ عام 1987 التابعة لليونسكو.

“البندقية هي المدينة الأولى في العالم التي تطبق هذا النظام، الذي يمكن أن يكون بمثابة مثال للمدن الهشة الأخرى (…) التي يجب حمايتها”. كما أعلن عمدة المدينة، لويجي بروجنارو، في تشرين الثاني/نوفمبر عندما أعلنت البلدية عن مواعيد تطبيق هذه الضريبة.

وأوضح لويجي بروجنارو أن هذه ليست ثورة، بل هي الخطوة الأولى لنظام ينظم دخول الزوار النهاريين. موضحًا أن الهدف هو “نوعية الحياة في المدينة”.

في منتصف شهر سبتمبر/أيلول، نجت مدينة البندقية بأعجوبة من إدراجها على قائمة اليونسكو للتراث العالمي المعرضة للخطر.

لكن خبراء اليونسكو أوصوا في نهاية يوليو/تموز الماضي بتصنيف مدينة البندقية “في خطر”. الجوهرة المهددة بتزايد السياحة والاحتباس الحراري، بسبب التدابير “غير الكافية” المتخذة في إيطاليا لمكافحة تدهور هذا الموقع.

وقضى نحو 3.2 مليون سائح ليلتهم في وسط مدينة البندقية التاريخي عام 2022. بحسب البيانات الرسمية، وهو رقم لا يشمل آلاف الزوار الذين يقصدون هناك نهارا فقط.