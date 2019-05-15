دفن الحيتان الأربعة الجانحة للشاطئ بتيزي وزو بعد تحديد فصيلتها بـ”حوت العنبر”

تم أمس دفن الحيتان الأربعة الكبيرة التي جنحت إلى شاطئ تيغزيرت، على بعد 40 كم شمال تيزي وزو.

ورجح مدير الصيد البحري لولاية تيزي وزو، سبب الحادثة إلى وجود تيارات حرارية تسببت في توجيه الحيتان إلى غير وجهتها.

كما أشار إلى أن الثدييات البحرية الأربعة، التي من المفترض أن تلتقي بجبهة بحرية، غير أن تغير مفاجئ في درجة

حرارة الماء عطل اتجاهها، مما أدى بها إلى الجنوح نحو الشاطئ عن طريق شباك الصيد، موضحا بأن الحيتان الأربعة تنتمي

لفصيلة حوت العنبر، حيث يتعلق الأمر بأربع حيتان من فصيلة حوت العنبر،اثنين إناث بالغين، وآخران صغيرتان إحداهما أنثى.

ويبلغ طول الإناث تسعة أمتار بوزن 8.5 أطنان، أين تم تجنيد وسائل من مديرية الصيد البحري والحماية المدنية، وخفر السواحل

لبلدية ودائرة تيغزيرت لحمل الحيتان الجانحة، تمثلت أهمها في قارب صيد وشاحنتين كبيرتين، وحاملة حمولة وصندوقين وجرافة كهربائية.

وقد تم الإنتهاء من هذه العملية بعد ظهر أمس ليتم بعدها دفنها.