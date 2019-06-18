دفن المرحوم “مرسي” في سرية تامة فجر اليوم

كشف رئيس فريق الدفاع عن الرئيس المصري الراحل، أن مرسي، دفن بمقبرة المرشدين السابقين لجماعة الإخوان بمدينة نصر شرقي القاهرة.

وذكرت وكالة الأناضول التركية،عن عبد المقصود،أن نرسي دفن في الخامسة من صباح اليوم الثلاثاء، بعد مرور 24 ساعة من وفاته”.

مضيفا أن أسرة مرسي حضرت مراسم الدفن، كما سمحت السلطات المصرية لأسامة مرسي، نجله المحبوس بحضورها.

وأتموا صلاتي فجر الثلاثاء،والجنازة على جثمان مرسي بمسجد سجن ليمان طره،قبل أن تنتقل سيارة تحمل الجثمان،رفقة زوجته ونجله إلى المقبرة.

وأضاف المتحدث، أن مرسي دفن بجوار قبر المرشد السابق للإخوان محمد مهدي عاكف الذي توفي في سبتمبر 2017 متأثرا بمرضه.