دفن رئيس أساقفة الجزائر الأسبق بكاتدرائية السيدة الإفريقية

تم اليوم الأربعاء، دفن رئيس أساقفة الجزائر الأسبق، هنري تيسيه، في كاتدرائية السيدة الإفريقية بالجزائر العاصمة.

وحضر المراسم مبعوث عن وزارة الخارجية، والذي سلم رسالة تعزية وزير الشؤون الخارجية صبري بوقادوم.

وقال بوقادوم إن الراحل هنري تيسيي عاش مرافعا عن قيم السلام ونبذ العنف والتسامح وحوار الأديان واحترام المقدسات.

كما قدم خدمات جليلة لوطنه الجزائر الذي لم يغادر أرضه الطيبة حتى في أحلك الأيام والظروف.

وقد وصل امس الثلاثاء، جثمان أسقف الجزائر هنري تيسيي إلى أرض الوطن.

وكان في استقبال الجثمان، وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، بمطار هواري بومدين بالعاصمة.

وتوفي أسقف الجزائر هنري تيسيي، الثلاثاء الماضي، بليون في فرنسا، عن عمر ناهز 91 عاما.

وأسقف الجزائر هو قس كاثوليكي فرانكو-جزائري، تم تعيينه كراعي للأبريشية الجزائرية سنة 1955.

ثم أسقف وهران سنة 1972 قبل أن يصبح أسقف الجزائر سنة 1988.