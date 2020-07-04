دفن رجل متوفي بكوفيد 19 مكان امرأة أخرى مصابة بوهران

تم اليوم تسجيل خطأ في تحويل جثة مصابة بكوفيد من مصلحة الطب الشرعي لمستشفى وهران الجامعي لدفنها بمقبرة العين البيضاء أين تم تسليم لهم بدلها جثة رجل آخر متوفى بكوفيد ايضا تم نقله بالخطأ لدفنه مكان المرأة.

حيث تم اكتشاف الأمر بعد تنقل عائلة الرجل لاستلام جثته ليتبين انه تم دفنه وهو الأمر الذي تسبب في حالة غضب وهستيريا لدى عائلة المتوفى التي تصر على استخراج الجثة لتحديد هويتها الحقيقية بعد التعرف عليها.

وقد تقدم المركز الإستشفائي الجامعي بوهران اعتذاره لعائلة الفقيد الذي تم دفنه عن طريق الخطأ عوض متوفي آخر بكوفيد 19 نظرا للضغط الذي يعانيه المركز الإستشفائي الجامعي بوهران.

وتوافد مئات الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والإرتفاع الكبير للحالات الموجبة وتسجيل حالات وفيات يتكفل المستشفى الجامعي بمراسيم دفن الضحايا وفق بروتوكول محدد من قبل الوصاية.

وهو ما أدى الي دفن رجل مكان أخرى مصابة ايضا بفيروس كورونا.