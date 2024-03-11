دقائق قبل أذان المغرب.. 10 جرحى في حريق دهليز بباتنة

شب مساء اليوم حريق مهول على مستوى عمارة في حي 246 مسكن ببلدية ودائرة باتنة.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية تدخلت على الساعة 19سا02د، من اجل اخماد حريق شب داخل دهليز بعمارة مكونة من اربع طوابق في حي 246 مسكن.

وخلف الحريق إصابة 10 أشخاص لهم ضيق في التنفس تم اسعافهم ونقلهم إلى المستشفى الجامعي باتنة.

العملية تم تسخير 2 شاحنتي إطفاء، 2 سيارتي إسعاف، 1 شاحنة السلم الميكانيكي. فيما لاتزال العملية جارية.