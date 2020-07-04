دقيقة صمت عبر التراب الوطني غدا تزامنا ودفن رفات الشهداء

ستنظم كافة البلديات عبر ولايات الوطن غدا الاحد دقيقة صمت تزامنا ودفن رفات 24 شهيدا بمقبرة العاليا.

وأفادت أغلب ولايات الوطن عبر صفحاتها الرسمية على الفايسبوك، أن دقيقة الصمت ستكون على غدا الاحد 5 جويلية على الساعة 11 سا صباحا، تحسبا لمراسم دفن شهداء المقاومة الشعبية الـ24، بمربع الشهداء لمقبرة العالية.

وستنطلق دقيقة الصمت مباشرة بعد اطلاق صفارات الإذار إجلالا لشهدائنا الاشاوس، كما شددت اغلب الولايات على مواطنيها بضرورة احترام التدابير الصحية و الوقائية من إنتشار عدوى فيروس كوفيد أثناء هذه الوقفة التاريخية.