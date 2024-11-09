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الرياضة

دقيقة صمت في الملاعب التونسية ترحما على رشيد مخلوفي

بقلم محمد لمين صحراوي
دقيقة صمت في الملاعب التونسية ترحما على رشيد مخلوفي
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أعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم، الوقوف دقيقة صمت في كل لقاءات القسمين الأول والثاني، ترحما على فقيد الكرة الجزائرية، رشيد مخلوفي، الذي توفي أمس الجمعة، عن عمر ناهز 88 سنة، بعد مرض عضال.

ودعت الجامعة التونسية، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمية، إلى الوقوف دقيقة صمت ترحما على روح مخلوفي الطاهرة. قبل انطلاق كل مباريات الرابطة المحترفة الأولى والثانية يومي السبت 9 والأحد 10 نوفمبر 2024.

كما تقدمت ذات الهيئة، بتعازيها الى عائلة الفقيد، رشيد مخلوفي، والمقيم بتونس، راجية من الله،. أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه. ویرزق أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

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