دقيقة صمت في كل لقاءات كرة اليد ترحما على أرواح شهداء فلسطين

أعلنت الإتحادية الجزائرية لكرة اليد، عن الوقوف دقيقة صمت في كل لقاءات البطولة الوطنية “أكابر” رجال، ترحما على أرواح شهداء فلسطين.

وفي بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء، على “فيسبوك” أبلغت الاتحادية، كافة الأندية والرسميين عن القيام بدقيقة صمت. في كل مباريات الجولة الثانية من البطولة الوطنية أكابر رجال، وهذا ترحما على ارواح الشهداء الفلسطينين.

كما أكدت الاتحادية، بأنها تدين بشدة، قصف الجيش الصهيوني، محيط مستشفى في غزة، ما خلف أكثر من 500 قتيل.

مستنكرة للجريمة المروعة والوحشية التي ارتكبتها عصابات القتل والإجرام ‌‌‏الصهيونية في غزة، وراح ضحيتها المئات من الشهداء الأبرياء.