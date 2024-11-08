دقيقة صمت قبل جميع مباريات الجولة الثامنة ترحماً على رشيد مخلوفي

قررت الرابطة المحترفة لكرة القدم، الوقوف دقيقة صمت قبل انطلاق جميع مباريات الجولة الثامنة من البطولة، ترحما على فقيد الكرة الجزائرية، رشيد مخلوفي.

وحسب بيان الرابطة عبر موقعها الرسمي، الجمعة، سيتم الوقوف دقيقة صمت، غدا السبت، في كل الملاعب، قبل مباريات الجولة الثامنة من الرابطة المحترفة. ترحماً على وفاة لاعب فريق جبهة التحرير الوطني، والمدرب الوطني الأسبق والرئيس الأسبق للفاف رشيد مخلوفي، الذي وافته المنية، اليوم الجمعة.