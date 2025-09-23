دقيقة لقلوبكم.. كلام سيغير تفكيركم في الحياة

إعلم جيدا أنه لن يقاسمك الوجع صديق، ولن يتحمل عنك اﻷلم حبيب، ولن يسهر بدﻻ منك قريب. اعتن بنفسك، واحمها، ودللها وﻻتعطي الأحداث فوق ما تستحق.

تأكد حين تنكسر لن يرممك سوى نفسك، وحين تنهزم لن ينصرك سوى إرادتك، فقدرتك على الوقوف مرة أخرى لا يملكها سواك.

لا تبحث عن قيمتك في أعين الناس، ابحث عنها في ضميرك فإذا ارتاح الضمير ارتفع المقام، وإذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك.

لا تحمل هم الدنيا فإنها لله، ولا تحمل همَّ الرزق فإنه من الله، ولا تحمل هم المستقبل فإنه بيد الله. فقط احمل همًا واحدًا كيف ترضي الله، لأنك لو أرضيت الله رضي عنك وأرضاك وكفاك وأغناك .

ﻻ‌ ﺗﻴﺄﺱ ﻣﻦ ﺣﻴﺎﺓ ﺃﺑﻜﺖ ﻗﻠﺒﻚ، ﻭﻗﻞ ﻳﺎ ﺍﻟﻠﻪ ﻋﻮﺿﻨﻲ ﺧﻴﺮًﺍ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻧﻴﺎ ﻭﺍلآ‌ﺧﺮﺓ. ﻓﺎﻟﺤﺰﻥ ﻳﺮﺣﻞ ﺑﺴﺠﺪﺓ، ﻭﺍﻟﻔﺮﺡ ﻳﺄﺗﻲ ﺑﺪﻋﻮﺓ.

لن ينسَ الله خيراً قدمته، وهمًا فرّجته، وعينًا كادت أن تبكي فأسعدتها، أرخي يدك بالصدقة ترخى حبال المصائب من على عاتقك. واعلم أن حاجتك إلى الصدقة أشد من حاجة من تتصدق عليه.

أخيرا وليس آخرا عش حياتك على مبدأ: “كن مُحسنًا حتى وإن لم تلق إحسانًا”