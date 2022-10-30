دقيقة لقلوبكم..

إذا أرهقتك الجروح فنادي للأمل ببصيص من التفاؤل، واعلم أن للحياة وجهُ آخر، ولابد للجرح يجب أن يندثر تحت وطأة الفرح.

دقيقة لقلوبكم..

إذا أنهكك الألم، فخذ من حنايا قلبك المتعب نبضة حب ونظرة مشرق، تنثرها على أنحاء جسدك المتلاطم بالتفاهات التي أقنعت عقلك بها، واعلم أن لكل شيء حد ونهاية، وأن الحياة وإن قست فإنها لك ولغيرك، فخذ منها ما لك ودع ما ليس لك لغيرك.

إن أحسست بشعور الظلم، فاعلم أن الليل لن يطول وأن الشمس سوف تشرق في النهار، وأنك تملك دعوة لن يردها الله لك، فحاول أن تحول مسار هذه الدعوة من المضرة للنفع.

وارأف بحال من ظلمك فإنك الأقوى، لأن من بيده ملكوت كل شي هو من يقف بجانبك الآن، وراعي من يعوله الذي ظلمك، فربما هناك من يستحقون حنانك ولطفك، وأعلم أن الله مع الخير في كل الأحوال وأنه لن يضيعك.