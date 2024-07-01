دقيقة من وقتك: بين الأماني والسعي.. احرصوا أن تصلوا بسلام

قد يضيع الإنسان إذا جعل أمانيه في الوصول أكبر من طاقته في السعي، فعلينا أن نتعلم كيف نوازي بين ما نريد و طاقتنا. فعندما نرسم مخططًا زمنيًا يجب أن نعتني بجوانب هامة، كمرض مؤقت، أو عوارض طارئة قد تقطع أحلامنا.

وعلى كل إنسان أن يدرك أنه لا يوجد نجاح مطلق ولا فشل مطلق بل نجاح نسبي، فأنت أيها الساعي في هذه الحياة عليك أن تكون محددًا جدًا فيما تطلب، والأهم من ذلك أن تعامل نفسك وكأنها صديق يعيش معك قد ينقلب عليك وقد يهتم بك، إذا وجدت لغة التفاهم معها وتعلّمت متى تطيعها، ومتى تمنع عنها الأشياء، وهكذا سوف تبدأ في قيادة سفينتك وحدك.

وإذا أردت أن ترفع من سرعة سعيك، فعليك أن تستوعب أن الألم والابتلاءات هما تدريبات الارتقاء والوصول، وإذا كنت ناضجا فالنضج حتمًا سوف يُعلّمك أن الألم هو عين النجاح، فكل قصة نجاح إلا وقد تجرّعت الألم.

واعلم أنك ستواجه ابتلاءات، وهنا عليك أن تكون قريبا من الله، فوجودك بالقرب منه يجعل تلك الابتلاءات لطيفة على قلبك.

فتذكّر..

خطط لحياتك بأهداف سهل تحقيقها وخطوات ثابتة ولو بطيئة ولكن ضع اعتبارات الضيق المفاجئ والمرض وضعف الهمة في مخططك الذي تكتبه.

ولا يكن سعيك إلى الزعامة والرياسة بين الناس، فليكن سعيك إلى خدمتهم وليس إلى امتلاكهم أو الشهرة بينهم، لأنه لو كان لأي سبب آخر غير خدمتهم فذلك الهوان،

ستعيش حزينًا لأنك لن ترضى مهما اشتهرت بينهم، وستُحشر يوم القيامة ضمن قائمة المفلسين الذين فعلوا الخير للشهرة والمجد وليس لله.