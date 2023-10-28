دقيقة من وقتك.. تسعة قوانين لعزة النفس عليك إدراكها
بقلم النهار أونلاين
دقيقة من وقتك.. تسعة قوانين لعزة النفس عليك إدراكها
1 من طالَ غيابه أصبح غريباً.
2 ابق وحيد إن لزم الأمر، لا شيء يستحق مُلاحقة الآخرين.
3 الابتعاد واجب عندما تكون مع شخص يستكثر نفسه عليك.
4 من يفكر بخسارتك، ساعده!
5 ابق دوماً مستغني بنفسك، لا تسأل عن سبب الغياب ولا تُعاتب أحداً على الرد المتأخر، فكل شخص يتعامل معك على حسب مشاعره
6 عاتِب مرتين، والثالثة في أمان الله.
7 الكرامة خط أحمر، ينتهي عندها ألف صديق وحبيب.
8 اهتمامك بمن لا يهتم بك إهانة.
9 من يبتعد عنك برغبته ابتعد عنه بكامل رغباتك، لا تشعره أبداً أنك تريد بقاءه ولو تقطّع قلبك حُباً له.
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