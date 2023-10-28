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آدم وحواء

دقيقة من وقتك.. تسعة قوانين لعزة النفس عليك إدراكها

بقلم النهار أونلاين
دقيقة من وقتك.. تسعة قوانين لعزة النفس عليك إدراكها
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دقيقة من وقتك.. تسعة قوانين لعزة النفس عليك إدراكها

1 من طالَ غيابه أصبح غريباً.

2 ابق وحيد إن لزم الأمر، لا شيء يستحق مُلاحقة الآخرين.

3 الابتعاد واجب عندما تكون مع شخص يستكثر نفسه عليك.

4 من يفكر بخسارتك، ساعده!

5 ابق دوماً مستغني بنفسك، لا تسأل عن سبب الغياب ولا تُعاتب أحداً على الرد المتأخر، فكل شخص يتعامل معك على حسب مشاعره

6 عاتِب مرتين، والثالثة في أمان الله.

7 الكرامة خط أحمر، ينتهي عندها ألف صديق وحبيب.

8 اهتمامك بمن لا يهتم بك إهانة.

9 من يبتعد عنك برغبته ابتعد عنه بكامل رغباتك، لا تشعره أبداً أنك تريد بقاءه ولو تقطّع قلبك حُباً له.

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