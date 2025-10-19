دقيقة من وقتك

عبارات نحتاجها في الحياة.. “أشتاق إليك”

ما من بيت ولا من أسرة إلا ونجد فيهما مشاحنات تأتي من كثرة الاحتكاك اليومي والروتين الممل، وأحيانا قد تلك الخلافاتُ ببساطة، وتعتبرها الأسرة من قبيل تجديد العلاقات، وأحيانا لا تمر في بيوتٍ أخرى، وقد تصل في بعض الأحيان إلى تدمير الأسرة، أو تشريد الأطفال، أو غير ذلك من الآثار السلبية المخيفة.

ولكي تذوب تلك الخلافاتُ، ويهدأ صفو الحياة، سنتحدث عن حلٍّ، قد يمارسه البعضُ، وينساه البعض الآخر تمامًا، أو يبتعد عن ذهنه، إنه “الشوق”..

فهل جرَّبنا أن نشتاق إلى بعضنا البعض؟ الزوجة تشتاق إلى زوجها، والعكس، الأبُ يشتاق إلى أولاده، والأولاد كذلك؟ والشوق لا نقصد به ذلك الاحساس الذي يأتي بعد غياب طويل، بل إحساس نصنعه بأنفسنا لبعضنا البعض حتى ونحن نتقاسم نفس البيت أو نفس الغرفة، إنه حوارٌ داخلي ذاتي، أسأل نفسي وأفكر: هل أستطيع أن أستغني عن زوجي (أو عن زوجتي)؟ هل يمكن أن يمر يوما دون أن ألاطف أمي أو أبي وأخا وأخت لي؟ أو لو كان اليومُ هو آخر يوم لي معهم؟ فإذا دار حوارٌ كهذا، تتخيل فيه المرأةُ أو الرجل هذا الأمرَ وتعيش فيه، بالتأكيد سيكون استقبال من نحب استقبال يلفه والشوق والتلهف.

وسيقول كلٌّ منهما للآخر بصدق: اشتقتُ إليك كثيرًا، فتذوب الخلافات، ويهدأ القلب، وتتجدَّد الحياة.

فمشاعر الشوق والاحتياج والفقد، لو كانت دوما حاضرةً في أذهاننا، ستخمد نيرانُ الغضب، وسيفرُّ إبليس من البيت الذي يشتاق فيه كلُّ فرد إلى الآخر، ويبذل من أجله ما يستطيع ليشعر الجميع بالسعادة، السعادة التي كثيرًا ما تكون بين أيدينا ثم نبحث عنها بعيدًا حيث السراب والوهم.

دعُونا نجرِّب أن نشتاق ونسعد، وننسى كل ما يعكر ذلك..