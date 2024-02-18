دقيقة من وقتك.. همسة تفاؤل

لا معني للحياة من دول أمل. ولا قيمة لها دون وجود التفاؤل. فأيامنا مليئة بالعقبات والمشاكل والصعوبات. فإذا ما فقد الأمل فإننا لا نستطيع أن نكمل طريقنا بسلام. بهذه الكلمة نختصر معني التفاؤل.

*هو الأمل والفرح المستقبلي والنظرة الإيجابية لكل شيء.

*هو قدرتنا علي تحمل مصاعب اليوم أملاً منا بغد أفضل.

*التفاؤل هو النور الذي يضيء لنا طريقنا في الظلماء. ويساعدنا بأن نعيش حياة تملؤها المحبة. ويجعلنا نحقق أحلامنا وآمالنا. وأن ننظر للحياة بعيون عاشقة وحالمة بما هو أفضل بحياة كريمة هانئة كلها أنوار ورضاء بقضاء الله وقدرة. بعيدة كل البعد عن اليأس والتشاؤم. وخير الكلام هو حديث نبينا الكريم خير خلق الله محمد صلي الله عليه وسلم. حيث قال تفاءلوا بالخير تجدوه.

*التفاول يدفع الإنسان إلي الجد والاجتهاد والعطاء لأجل الوصول إلي مبتغاه. فكل منّا يسعي دائماً إلي تحقيق التقدم والنجاح. فمن يزرع في نفسه التفاؤل تجده دوماً يتحلي بالصبر والإيجابية واتزان العقل.