دقيقة من وقتك.. “وذكِّر فإن الذكرى تنفع المؤمنين”

كسل، نوم مديد، تأجيل، لا مبالاة، هدر للوقت، كلام فارغ، سهرة لا معنى لها، لقاء ساذج، مشي في الطرقات، متابعة مسلسلات، أكثر وقتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقات سخيفة، مشاحنات بين بعضهم، اتهامات، كلام في أعراض بعضهم، وهكذا يضيع وقت الناس بلا فائدة..

يقول أحد الشيوخ: “الإنسان بضعة أيام، كلما انقضى يومٌ انقضى بضعٌ منه”

فالإنسان لا يملك في حياته أثمن من الزمن، إلى متى وأنت باللذات مشغول، فأنت عن كل ما قدمت مسؤول؟

انتبه، الوقت يمضي، ولا ينتظر أحداً، نظم وقتك، ضع برنامج لحياتك، للقاءاتك، لقراءة القرآن، لعبادتك، لذكرك، للصلاة، استخدم وسائل التواصل في الخير والدعوة إلى الله، ودعك من المشاحنات التي لا تقدم ولا تؤخر.

انهلوا من العلم ما استطعتم، واحرصوا على كسب المال الحلال، خصصوا أوقات لعائلاتكم، فالوقت لا ينتظر أحداً ويمضي سريعاً .

البارحة كنت طفلاً صغيراً هل تذكر؟ تماما هذا الذي بقي، والله سيمضي أيضا كلمح البصر ثم ستكون أمام أعمالك كلها، خيرها وشرها.