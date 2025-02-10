دقيقة من وقتك..

خطأ أن تمي شخصيتك من أجل أحدهم وأن لا تكن انت هو أنت، او أن تقوم بتغيير قيمك ومبادئك من أجل إرضائهم.

خطأ أن لا تشعر بقيمة نفسك وتبتعد عنها ولا تكون صديقا مخلصا لها، وأن تشعر بالغربة دائما. بالرغم من مشاغلك الكثيرة والضجيج الذي حولك..

خطأ أن تنجرف نحو الأوهام وأشياء بلا قيمة، وأن تسير في طريق بلا هدف لا تعلم إلى أين تريد أن تصل من خلاله..

خطأ أن تفد نفسك ثم تقول أنا افتقدني كثير..

والخطأ الأكبر أن تبتعد عن الله وعن الصلاة ثم تبحث عن السعادة..

حان وقت التصحيح والترميم فالوقت لا يسمح للمزيد من الأخطاء ..