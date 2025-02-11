دقيقة من وقتك..

3 إبتلاءات تصيب الإنسان يوميا…

يصاب المرء يوميا وكل ليلة ب3إبتلاءات لا يتّعض منها

الإبتلاء الاول: عمره يتناقص كل يوم، واليوم الذي ينقص من عمره لا يهتم له، وإذا نقص من ماله شيء إهتم له بالرغم من أن المال يعوض، أما العمر لا يعوض.

الإبتلاء الثاني: في كل يوم يأكل من رزق الله، فإن كان حلال سئل عنه، وإن كلن حراما عوقب عليه، وهو لا يدري عاقبة الحساب.

الإبتلاء الثالث: في كل يوم يدنو من الأخرة قدرا، ويبتعد عن الدنيا قدرا، وبالرغم من ذلك فغنه لا يهتم بالاخرة الباقية، بقدر إهتمامه بالدنيا الفانية، ولا يدري هل مصيره إلى الجنة العالية أم إلى النار الهاوية.

فاللّهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ، ولا ولا إلى النار مصيرنا وإجعل الجنة هي دارنا.

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