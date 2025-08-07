دقيقة من وقتك

حتى المعجزات قرنها الله بالعمل

قال تعالى في كتابه الكريم: “اضرب بعصاك البحر”، وقال: “أَن اصنع الفلك”.. وهي آيات فيها أمر صرح بالعمل، فلا تنتظر ابدأ نجاحا بدون عمل، فكل شخص منفرد بأسلوبه، وبشخصيته، وبعقله، أنت شخص مميز أبدا لا تقارن نفسك بغيرك لأن ‏المقارنة عدو النجاح، وإن كان لا بد من المقارنة فلتكن بين أمسك ويومك، لا تبرر تصرفاتك لأحد فلا هم ملائكة السماء السابعة، ولا تحت أقدامهم جنتك لا يهمك أيّ شيء يفكر به الآخرون عنك ستدرك يومًا أنك أهدرت أثمن لحظات عمرك في تحسين صورتك أمام أعين لا تُبصر إلا ما تُريد أن ترَاه..

قرائنا الكرام:

علموا أولادكم أن يكرهوا الخطيئة لا المخطئ، أن يدعوا له بالهداية لا بالهلاك، علموهم أن البيوت قلوب إن لم يعمروها بالمحبة، اجتاحتها الكراهية، علموهم كيف يستثمرون مشاعر الحب فيها ينفع، لا فيما يضيع الوقت ويميت القلب.