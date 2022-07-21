دقيقة من وقتك

نعبدك حبا..

أنت لا تطعمهم لتشبع بطونهم. بل تطعمهم لتشبع أنت من رحمة الله، فما تفعله من خير يطير بجناحيه إلى الله. ليعود إلى قلبك بنسائم الرحمة وأسباب اللطف وستائر الستر، فكل العبادات مرتبطة بالصبر ومخالفة هوى الأنا وبجهاد النفس، فهنيئا للذين مهما اشتد القرح بهم لم يتذمروا ولم يعاتبوا الله. ولم يتشككوا في طريقه، إن الله ولا يُعبد بالشك بل يعبد بالحب. فبالحب فقط تتم أسباب الإيمان وتثبت دعائم الحكمة وتُحلق الروح في بحبوحة الديّان.

دقيقة من وقتك

وكل عبادة خالصة حبا لله تجد فرحتها على الأرض وهذا هو الأدنى، وفرحة أخرى عند الموت وهذا هو الأسمى.

كل عبادة خالصة حبا لله في ظاهرها انقطاع عن الدنيا، وباطنها وصال لن ينقطع بمسببات الفتور ولا بزعزعة الهمة.

فلا تنسوا حلَّقوا في بحبوحة السلام حلَّقوا عند ربكم الرحيم الرحمان.

“إنّ إلى ربك الرجعى”