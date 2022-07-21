دقيقة من وقتك
دقيقة من وقتك
نعبدك حبا..
أنت لا تطعمهم لتشبع بطونهم. بل تطعمهم لتشبع أنت من رحمة الله، فما تفعله من خير يطير بجناحيه إلى الله. ليعود إلى قلبك بنسائم الرحمة وأسباب اللطف وستائر الستر، فكل العبادات مرتبطة بالصبر ومخالفة هوى الأنا وبجهاد النفس، فهنيئا للذين مهما اشتد القرح بهم لم يتذمروا ولم يعاتبوا الله. ولم يتشككوا في طريقه، إن الله ولا يُعبد بالشك بل يعبد بالحب. فبالحب فقط تتم أسباب الإيمان وتثبت دعائم الحكمة وتُحلق الروح في بحبوحة الديّان.
دقيقة من وقتك
وكل عبادة خالصة حبا لله تجد فرحتها على الأرض وهذا هو الأدنى، وفرحة أخرى عند الموت وهذا هو الأسمى.
كل عبادة خالصة حبا لله في ظاهرها انقطاع عن الدنيا، وباطنها وصال لن ينقطع بمسببات الفتور ولا بزعزعة الهمة.
فلا تنسوا حلَّقوا في بحبوحة السلام حلَّقوا عند ربكم الرحيم الرحمان.
“إنّ إلى ربك الرجعى”
طالع أيضا :
مواضيع ذات صلة
أحب ذاتك..
إن تقدير الذات واحترامها هما الأساس للسعادة والطمأنينة، حيث حب الذات هو انعكاس لحب كل شيء بالكون، حبك لذاتك هو انعكاس لحبك لربك، كذلك حبك لذاتك هو حبك للأشخاص حب لذاتك هو مشاعر الرحمة، مثلما حبك لذاتك هو تسامح وغفران، حبك لذاتك سبب لتحقيق أي هدف.
فكيف أحب ذاتي؟
انظر لكل شيء تقابله بعين الرحمة والحب واللين، لا تجلد ذاتك ولا تلومها عما مضى، سامح نفسك والآخرين وتعلم من الدروس السابقة.
ثم اعلم: عندما ترى الحب يملئ قلبك لكل شيء أنك أصبحت تحب ذاتك، عندما لا ترى كره ولا حقد ولا انتقام لأحد. فانك أصبحت تحب ذاتك!
لكن كيف تصل لتعزيز حبك لذاتك؟
ارحم نفسك ولا تفعل شيء مرغوما عليه، كافئ نفسك بعد كل انجاز ولو بكوب عصير، صاحب من يدعمك ويأخذ بيدك، وابعد ما يقلل من ذاتك، لا تقارن نفسك مع أي مخلوق فأنت فريد من نوعك، خذ قراراتك بنفسك ولا تفعل إلا ما يسعد نفسك، لا ترغم نفسك على فعل شيء نفسك لا ترتاح له، احتضن نفسك وطبطب عليها أعطي نفسك الاهتمام الأول، انجز كل يوم شيء جديد فهذا يرفع من شعور الثقة بالنفس.
📌📌 يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها
حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.