دقيقة من وقتك

سُئل أحد الشيوخ:

– هل يتخاصم الرجل مع أبويه؟

قال: ولا مع نعليهما، فإثبات الحجة على والديك عقوق حتى وإن كنت على حق. فبِرُّك بوالديك هو أن تفعل كلّ ما يسعدهما دون أن يطلباه منك، فمن الوقاحة أن يكون كلامك مع الناس أجمل من كلامك مع والديك.

‌‎- متى تعرف أنك كبرت؟

قال: حين تبدأ بالخوف على والديك أكثر من خوفك منهم، عندما يحسب الوالدين حساب مشاعرك قبل أن يتكلموا معك وخوفا من غضبك فأنت عاق، أطل النظر في وجه والديك فربما يأتي يوم تغمض فيه عينيك لتتذكر ملامحهما، جعلوك أميراً في صغرك، فاجعلهم ملوكاً عند كبرك.

ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب.