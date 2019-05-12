دقيوس ومقيوس.. الرايس قورصو ومشاعر في صدارة البرامج الرمضانية

حققت برامج قناة “النهار” نسبا عالية من حيث المشاهدة، وتموقعت في المرتبة الأولى خلال الشهر الكريم.

وحسب سبر آراء لمعهد MMR للإحصائيات، الذي قدم إحصائية الأسبوع الأول من الشهر الكريم، فإن سلسلة دقيوس ومقيوس وسلسلة الرايس قورصو بالإضافة إلى مسلسل مشاعر الأكثر مشاهدة من قبل الجزائريين.

ويُظهر الإحصاء الذي يشمل كل ربع ساعة خلال 24 ساعة، أن وقت الذروة بالنسبة للمشاهدين الجزائريين يكون خلال المدة التي تعرض فيها البرامج الثلاثة على قناة “النهار” أي بداية من الساعة 20 مساء.

وحسب ذات الإحصاء، فإن مسلسل مشاعر هو اكثر مشاهدة لدى الجزائريين، وصل إلى 2.5 مليون يشاهد المسلسل في وقت واحد.

بالإضافة إلى مسلسل دقيوس ومقيوس، الذي يشاهده أكثر من 2 مليون مشاهد في وقت واحد من الجزائريين، ونفس الأمر بالنسبة لسلسلة الرايس قورصو.