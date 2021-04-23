دقيوس ومقيوس: “السيناريو كتبناه منذ سنتين بمحض إرادتنا بدون ضغوطات.. حنا فنانين ماشي سياسيين”

كشف الممثل نبيل عسلي ونسيم حدوش حصريا لقناة النهار ان سيناريو سلسلة دقيوس ومقيوس كتبناه منذ سنتين بمحض ارادتنا بدون ضغوطات.

وخلال مكالمة عبر تقنية السكايب خص بها برنامج زابينغ قال بطلا سلسلة دقيوس ومقيوس “حنا فنانين ماشي سياسيين”.

وبخصوص محاولة تسييس السلسلة من قبل رواد منصات التواصل الإجتماعي اوبعض القنوات قال دقيوس ومقيوس أن عملهم هو من يتكلم.

وإستغربا بطلا دقيوس ومقيوس من محاولة تسييس عملهم الذي وصفوه بأنه عمل فني وهدفهم من خلاله إمتاع الناس كما انهم فنانين ماشي سياسيين.

وواصل نبيل عسلي ان السلسلة خلال الشهر الفضيل إمتاع الجمهور ورفع الضغط عنهم فقط مشيرا انهم ليسوا بسياسيين وليس لديه أي أجندة سياسية.

في حين اوضح نسيم حدوش قائلا: لسنا بسياسيين ولا ننتمي لأي جزب وان السينريو كتبناه منذ عامين بمحض إرادتنا

ووواصل بطلا سلسلة دقيوس ومقيوس ان من لديه حسابات سياسية لسنا وجهته وعملنا فني محض.

ولم يخفي بطلا سلسلة دقيوس ومقيوس ان الانتاج فيه رجال سياسة وجانب سياسي ولكن لا يمكن إهمال وتحاشي الجانب الفني والكوميدي.

وقد لاقت سلسلة دقيوس ومقيوس في موسمها الثالث هذا العام إعجاب كبير من الجمهور الجزائري كماصنع الحدث وسط الجزائريين.