“دقيوس ومقيوس” يرُدان على إدعاءات “الشروق” ويكشفان الحقيقة

رد الممثلان وكاتبا ومصمما شخصيات سلسلة “دقيوس ومقيوس”، على الإدعاءات التي أطلقتها قناة “الشروق” بخصوص هذا العمل وأكدا أنه ملك لهما.

وأصدر الممثلان نبيل عسلي ونسيم حدوش بيان لهما اليوم الثلاثاء، يستنكران كل ما قيل بخصوص هذه السلسلة، مؤكدان على أن جميع الحقوق الفكرية للعمل ملك لهما.

وأضافا، أن قناة الشروق لا تملك أي حقوق فكرية في السيناريو، او في فكرة العمل أو حتى في عنوانه، مؤكدان ان هذه القناة تمتعت فقط بحقوق عرض الجزء الأول.

وأكدا في ذات البيان، انهما قاما بتوقيع عقد مع شركة الإنتاج “ناينتي 4 فيجين” برضى كل الأطراف من أجل إنتاج الجزء الثاني من السلسة.

وشدد الممثلان، على انهما لم يتسلما أي مستحقات مالية من قناة “الشروق” من أجل الموسم الثاني للسلسلة، وإنما هو ملك لشركة الإنتاج “ناينتي 4 فيجين”.

وسيتابع الجمهور الجزائري سلسلة “دقيوس ومقيوس” خلال شهر رمضان المعظم، حصريا على قناة “النهار” .