دقْلة نور الجزائرية تتصدر ترتيب أفضل تمور العالم

اكتسحت تمور “دقلة نور” الجزائرية صدارة أجود أنواع التمور، حيث تم تصنيفها من قبل موقع TasteAtlas أفضل تمور في العالم.

وأشار الموقع في تصنيفه لدقلة نور أنها أحد أصناف التمر الأكثر شيوعًا التي يتم استهلاكها في منطقة شمال إفريقيا بأكملها.

وقالت إنها صغيرة الحجم، لونها عسلي، وتتميز بطبقة شبه شفافة ونكهة حلوة وجوزية وشبيهة بالكراميل.

وأضافت “يمكن تناولها بسهولة كوجبة خفيفة حلوة مصحوبة بالشاي أو القهوة. وغالبا ما يتم دمج دقلة نور في العديد من السلطات والمعجنات والبسكويت التقليدية في شمال إفريقيا والكسكس”.

تمور المجهول

وجاء في المرتبة الثانية تمور المجهول، حيث تمت زراعتها لأول مرة في واحة تاليفالت المغربية. وتزرع في الوقت الحاضر بشكل أساسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يمكن وصف النكهة بأنها تشبه الكراميل، والقوام مطاطي، ومليء بالألياف والبوتاسيوم ومضادات الأكسدة.

يمكن تناول تمور المجهول بمفردها (طازجة أو مجففة) ولكن يمكن أيضًا أن تكون جزءًا من الوصفات الإقليمية المختلفة. من العصيدة والحلويات إلى اليخنات والطاجين والبيلاف.

تمور الزهيدي العراقية

تمور الزهيدي هي نوع من أنواع تمور النخيل من العراق متوسطة الحجم ومستديرة وذهبية اللون. مع نكهة حلوة وجوزية تشبه الكراميل.

هذه التمور تكون أكثر جفافاً، وعند مقارنتها بالتمور الأخرى، فهي أقل حلاوة. بينما السكر الموجود في التمر هو سكروز وليس الفركتوز.

نظرًا لأنها تشحن بشكل جيد ، يتم تصدير تمور الزهيدي على نطاق واسع.

تمور عجوة السعودية

عجوة هو نوع مشهور من التمور نشأ من المدينة المنورة، المملكة العربية السعودية. لون هذه التمور بني غامق مائل إلى الأسود تقريبا. قوامه جاف وناعم، في حين أن النكهات تشبه القرفة والكراميل والعسل.

التمر مليء بالبروتين والألياف الغذائية والدهون الصحية والفيتامينات مثل A و B6 و C و E و K.

أثناء وبعد الحمل ، يحسن استهلاك تمور العجوة من أجل الدورة الدموية للأمهات والأطفال.

تمر مزفاتي الإيراني

تمور Mazafati هي صنف إيراني معروف ، تحظى بتقدير كبير لمذاقها الحلو والحساس وقوامها الناعم والمضغ.

تزرع في المقام الأول في المناطق الجنوبية من إيران ، مع كون منطقة بام هي أكبر منتج ومصدر.

تمور مذافي متوسطة الحجم ، داكنة اللون ، ويتم تناولها في الغالب طازجة. إما بمفردها كوجبة خفيفة أو مع المكسرات والجبن ودقيق الشوفان واللبن.

تمر البرحي العراقي

تمور البرحي هي نوع من فاكهة التمر من العراق صغيرة ، مستديرة إلى بيضاوية، ذات حواف منحنية وغير حادة.

تعتبر من أحلى أنواع التمور ويمكن تناولها في جميع مراحل النضج: الأصفر وشبه الناضج، الناضج تمامًا أو الرطب. والمجفف، والتجعد ، والبني الداكن أو التمر.

تمر البرهي شبه الناضج حلو وقابض قليلًا ومقرمش. يتم تناولها طازجة ومتوفرة فقط لبضعة أسابيع في أوت وسبتمبر. في الأسواق في مناخات جافة وحارة مختارة.

عندما تنضج تمور البرحي وتتحول إلى العنبر والبني. فإنها تصبح أكثر جفافاً ولزوجة ودسمة وتصنف الآن على أنها رطب وتمر.

يتم استخدامها لتحضير المربى، والمعجون ، والمخفوقات ، والحلويات. يأتي الاسم من الكلمة العربية بارح، والتي تُترجم إلى الرياح الساخنة. والتي تم اختيارها بشكل مناسب لأن الرياح الساخنة التي تهب عبر البصرة ، العراق ، تساعد التمور على النضوج.

تمور Rabbi الإيرانية

تمور Rabbi هي تمور طويلة بيضاوية الشكل ذات لون أسود محمر وتأتي من إيران. حيث تزرع في الغالب في مقاطعة سيستان وبلوشستان. إنها تمور شبه جافة وستحتفظ بها لفترة طويلة بسبب انخفاض مستويات الرطوبة فيها.

تعتبر تمور Rabbi من أقدم التمور وتزرع أيضًا في محافظة كرمان وباكستان. كما هو الحال مع معظم التمر ، يستخدم هذا الصنف أيضًا في تحضير الحلويات أو كمُحلي في الأطباق وغني بالمعادن والفيتامينات ومضادات الأكسدة.

تمر حلاوي العراقية

التمر الحلاوي هو نوع شائع من التمور ، يزرع لأول مرة في صحراء العراق الحديث.

إنها متوسطة الحجم ، ممدودة وبيضاوية ، ذات لون كهرماني غامق ، ونكهة تشبه الكراميل بالزبدة. وملمس ناعم ، وحلاوة واضحة ولكنها ليست طاغية (يُترجم اسمها إلى “حلو” باللغة العربية).

مثل جميع الأصناف الأخرى ، فإن التمر الحلاوي غني بالألياف ومضادات الأكسدة والمعادن. مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم والكالسيوم. يتم استهلاكها في الغالب طازجة وناضجة تمامًا.

تمور Piarom الإيرانية

تمور Piarom هي صنف يزرع ويحصد في المقام الأول في مقاطعة هرمزجان الإيرانية.

يتم تقديرها لنكهتها الفريدة الشبيهة بالكراميل، والطبقة اللحمية ، والطعم الحلو ، واللون البني الداكن، والقيمة الغذائية العالية.

كما أنها تعتبر من أفخم الأصناف ، وغالبًا ما يطلق عليها اسم “تمر الشوكولاتة”.

يتم استهلاك تمور Piarom في الغالب طازجة بمفردها ، كوجبة خفيفة ، أو مع المكسرات والجبن. ولكن يمكن أيضًا أن تكون جزءًا من الحلويات الإقليمية المختلفة ، والحلويات ، والعصيدة.

تمور الثوري الجزائرية

تمور الثوري هي نوع من التمور الجزائرية التي تكون صلبة وجافة ومطاطية ، ولها قوام شبيه بالفطائر. وهذا هو سبب حصولها على لقب “تمر الخبز”.

نظرًا لأن هذه التمور جافة جدًا ولها قسوة خارجية ، فإنها تبقى لفترة طويلة وتعد وجبة خفيفة مناسبة للأنشطة الخارجية. وغالبًا ما تستخدم في الخبز.

بالإضافة إلى ذلك ، فإن تمور الثوري لها طعم جوزي وتعرف أيضًا باسم تمور الثور.

تمر صفاوي السعودي

الصفاوي هو أحد أصناف التمور السعودية التقليدية التي نشأت في منطقة المدينة المنورة.

هذه التمور المجعدة لها لون أسود عميق وهي متوسطة إلى كبيرة الحجم. الملمس ناعم ورطب ومضغ، في حين أن النكهة حلوة.

تشتهر شجرة نخيل الصفاوي بإنتاجيتها العالية. لذا فإن تمور الصفاوي متوفرة تجارياً أكثر من معظم الأصناف الأخرى (على مدار السنة).