دكتور جزائري يعمل في أمريكا يتلقى لقاحاً لكوفيد-19

تلقى الدكتور الجزائري عبد القادر محمدي، وهو أخصائي جراحة عصبية ويعمل في جامعة سينسيناتي في أوهايو، لقاحاً لكوفيد-19.

وحسب بيان للسفارة الأمريكية لدى الجزائر، فقد تلقى الدكتور الجزائري مع زوجته الدكتورة سها بشير محمدي، أمس الإثنين، اللقاح.

وأشار البيان، إلى إن الدكتور وزوجته، يعملان في الخطوط الأمامية لمواجهة كوفيد-19.

وفي تصريح للسفارة، قال الدكتور محمدي: “لقد رأيت شخصيا مئات المرضى يموتون بسبب كوفيد-19”.

وأضاف الدكتور: “أنا لا أستطيع أن أؤكد بما فيه الكفاية على أهمية تلقي هذا اللقاح على الفور إذا كان متاحا لك”.

وتابع البروفيسور الجزائري: “أعتقد حقا أن السبيل الوحيد لإنهاء هذا الوباء هو من خلال العلم”.

وأشارت السفارة، إلى إن الدكتور محمدي، هو خريج عام 2008 من كلية الطب بجامعة الجزائر العاصمة.

هذا وتلقى أكثر من 1.9 مليون أمريكي الجرعة الأولى من لقاح كوفيد-19 حتى الآن، حسب ذات المصدر.