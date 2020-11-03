دكتور جزائري خريج جامعة عنابة يتفوق على علماء التكنولوجيا في أمريكا

تمكن دكتور جزائري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية من الفوز بجائزة أفضل مدير تنفيذي في الذكاء الإصطناعي و التكنولوجي في ولاية شيكاغو الامريكية متفوقا على عدد كبير من الخبراء المشاركين في المجال التكنولوجي.

وكان الدكتور فؤاد بوسطوان الذي يشغل الآن منصب مدير تنفيذي لمركز الأبحاث للذكاء الاصطناعى في الشركة الامريكية grainger المرشح الأصغر لجائزة في المسابقة التي نظمتها المنظمة الامريكية tech_in _ motion .

والتي شارك فيها علماء من شمال اميركا وافتك المرتبة الاولى في كامل ولاية شيكاغو الاميركية بعد أن سبق له تطوير مع فريق عمل معه أسرع وأدق منظومة النظر الإصطناعي.

حيث تمكن على التعرف الأتوماتيكي على أكثر من مليوني منتح صناعي و طبي في أقل من 3 ثوان !! وتستعين بهذه المنظومة العديد من الشركات الصناعية والمستشفيات في الولايات المتحدة الامريكية.

ويشرف على فريق عمل متكون من 80 عضو من افضل المهندسين في الإعلام الآلي في أمريكا و له ما لا يقل عن 10 براءات اختراع.

منها اختراع استعمال اجهزة كشف الضوء على حجم و ابعاد الاجسام المعقدة والتعرف عليها باستعمل خوارزميات التعلم المتعمق علي اجهزة النقال، وتستعمل هذه التكنولوجيا كذلك لتطوير السيارات الذكية.

كما يشتغل الدكتور فؤاذ منصب مستشار علمي وتكنولوجي للعديد من الشركات الامريكية المصغرة “startup “ في عدة مجالات منها الرعاية الصحية، علوم البيانات و الروبوتات، المدن الذكية، تحسين اجهزة التصوير الطبي، انظمة الحماية و المراقبة الذكية.

وأعرب الدكتور فؤاذ في حديث مع النهار رغبته الكبيرة في المساهمة في بناء اقتصاد تكنولوجي في الجزائر خاصة ما تعلق بالمساهمة في وضع أنظمة ارشادية للشركات المصغرة في مجال علوم البيانات، الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.

يشار ان الدكتور فؤاد بوسطوان “33سنة” حاصل على ماجستير عن طريق البحث في الذكاء الاصطناعي والتعرف على الأنماط من جامعة باجي مختار بعنابة سنة 2010 .

بالإضافة إلى درجة دكتوراه في الذكاء الإصطناعي ورؤية الكمبيوتر من جامعة الجزائر بالتعاون مع مركز البحوثات في جامعة كالي في فرنسا سنة 2014 .

وتحصل على شهادة دكتوراه مكافئة من جامعة نيفادا في لاس فيغاس الامريكية (Phd) ، حيت اشتغل في المركز البحث للذكاء الاصطناعي الاني لجامعة نيفادا كباحث بعد الدكتوراه لمدة عامين.

اين أطر العديد من دكاترة امريكيين وتحصلت بحوثه علي تقدير ارق الجامعات في امريكا.