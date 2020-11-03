دكتور جزائري خريج جامعة عنابة يتفوق على علماء التكنولوجيا في أمريكا

تمكن دكتور جزائري مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية من الفوز بجائزة أفضل مدير تنفيذي في الذكاء الإصطناعي و التكنولوجي في ولاية شيكاغو الامريكية متفوقا على عدد كبير من الخبراء المشاركين في المجال التكنولوجي.
وكان الدكتور فؤاد بوسطوان الذي يشغل الآن منصب مدير تنفيذي لمركز الأبحاث للذكاء الاصطناعى في الشركة الامريكية grainger المرشح الأصغر لجائزة في المسابقة التي نظمتها المنظمة الامريكية tech_in _ motion .
والتي شارك فيها علماء من شمال اميركا وافتك المرتبة الاولى في كامل ولاية شيكاغو الاميركية بعد أن سبق له تطوير مع فريق عمل معه أسرع وأدق منظومة النظر الإصطناعي.
حيث تمكن على التعرف الأتوماتيكي على أكثر من مليوني منتح صناعي و طبي في أقل من 3 ثوان !! وتستعين بهذه المنظومة العديد من الشركات الصناعية والمستشفيات في الولايات المتحدة الامريكية.
ويشرف على فريق عمل متكون من 80 عضو من افضل المهندسين في الإعلام الآلي في أمريكا و له ما لا يقل عن 10 براءات اختراع.
منها اختراع استعمال اجهزة كشف الضوء على حجم و ابعاد الاجسام المعقدة والتعرف عليها باستعمل خوارزميات التعلم المتعمق علي اجهزة النقال، وتستعمل هذه التكنولوجيا كذلك لتطوير السيارات الذكية.
كما يشتغل الدكتور فؤاذ منصب مستشار علمي وتكنولوجي للعديد من الشركات الامريكية المصغرة “startup “ في عدة مجالات منها الرعاية الصحية، علوم البيانات و الروبوتات، المدن الذكية، تحسين اجهزة التصوير الطبي، انظمة الحماية و المراقبة الذكية.
وأعرب الدكتور فؤاذ في حديث مع النهار رغبته الكبيرة في المساهمة في بناء اقتصاد تكنولوجي في الجزائر خاصة ما تعلق بالمساهمة في وضع أنظمة ارشادية للشركات المصغرة في مجال علوم البيانات، الذكاء الإصطناعي والتكنولوجيات الحديثة.
يشار ان الدكتور فؤاد بوسطوان “33سنة” حاصل على ماجستير عن طريق البحث في الذكاء الاصطناعي والتعرف على الأنماط من جامعة باجي مختار بعنابة سنة 2010 .
بالإضافة إلى درجة دكتوراه في الذكاء الإصطناعي ورؤية الكمبيوتر من جامعة الجزائر بالتعاون مع مركز البحوثات في جامعة كالي في فرنسا سنة 2014 .
وتحصل على شهادة دكتوراه مكافئة من جامعة نيفادا في لاس فيغاس الامريكية (Phd) ، حيت اشتغل في المركز البحث للذكاء الاصطناعي الاني لجامعة نيفادا كباحث بعد الدكتوراه لمدة عامين.
اين أطر العديد من دكاترة امريكيين وتحصلت بحوثه علي تقدير ارق الجامعات في امريكا.
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