دلالات الحب الكاذب

كل شخص على وجه الأرض. يحلم بالحب الحقيقي، تجده ينسج في مخيلته تفاصيل أحداث عذبة. يريد أن يعيشها على الواقع، وما إن يسمع أول كلمة حلوة ينجذب نحوها، ويقول أنه عثر على حب حياته، ولكن للأسف الحب الكاذب صار سلاح الكثير من الوحوش. حيث يستدرجون به ضحاياهم ولهذا احذوا هذا العلامات التي تدل أن هذا الحب كاذب:

قلة العاطفة وبرود المشاعر

فالحب الحقيق لا يعيش إلا في القلوب التي تفيض بالعاطفة، فالحب يظهر عليهم ذلك بوضوح، أما الحب الكاذب فتقل فيه العاطفة كما تبرد فيه المشاعر.

كثرة الكلام وغياب الأفعال

فالذين يجيدون فن الكلام والأقوال عليك الحذر منه، لأنه يتصنع الحب ويتخذ منهم حيلة للوصول إلى قلبك دون فعل ما يؤكد هذا الحب، وهذا حبا كاذبا ولا أساس له من الصحة.

المصلحة والأنانية:

إذا دخلت المصلحة في علاقة بين اثنين باسم الحب، فهو حب كاذبا، لأنه سينتهي بمجرد انتهاء المنفعة كذلك الأنانية، هي الأخرى من الأمور التي تكشف الحب الكاذب، ذلك لأن الحب الحقيقي هو تفضيل المـُحـِب لمن يحبه وتقديمه على نفسه في كل شيء،

دلالات الحب الكاذب

ولا يفكر إلا في سعادته من يحب، أما الحب الكاذب، فهو يأخذ ولا يعطي، وفيه شريك مظلوم يعطي بلا حدود دون أن ينعم بعطاء من يحب له، وهو أمر مرهق جدا للنفس، ومن الصعب أن يستمر هذا الحب، لأنه لا يقوم على التوازن والعدل.

عدم الحرص على الوصال

فالتواصل هو روح الحب، ومن يغيب عن محبوبه ولا يصله فهذا يعني أنه آخر اهتماماته، وهذا يبقى أمر نسبي، حيث ان الظروف أحيانا تفرض علينا بعض الاستثناءات، ولكن ليس في كل الأوقات.

الشعور بالتعاسة

عادة حين نحب شخص. فإننا نبحث عن الأمان . وبالتالي إلى السعادة بجانبه، حيث تعتبر السعادة من أهم الثمار الطيبة. التي يزرعها الحب في قلوب المحبين، فإذا لم تتحقق وحلت التعاسة محلها، فهذا الحب كاذبا، لأن الحب الحقيقي يجتهد فيه المحبين وذلك من اجل اسعاد بعضهما البعض.

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