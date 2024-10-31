دلال أخي وتساهل والدي.. معادلة صعبة نتيجتها أجواء مشحونة في البيت

تحية طيبة عليكم جميعا، وبعد، حبا في أخي وحرصا على عائلتي، أتمنى اليوم أن أجد النصح، حتى اعرف كيف أتصرف مع أخي المدلل، ووالديّ اللذان لا يرفضان له طلب مهما فعل .

سيدتي أخي أصغر مني أنا وأختي، أمي وأبي يفضلونه علينا، كلمته مسموعة، وطلباته لا تُرد، بالرغم من المشاكل الكثير والمتعدد التي يتسبب فيها، حتى الدراسة. فقد تم فصله في السنة الثانية ثانوي لعدة أسباب منها التنمر التي كان يتعرض له من طرف الزملاء. وأيضا لمضايقات منه اتجاه مديرة المدرسة، التي قدمت ضده شكوى وتعدى الأمر إلى أبعد من ذلك دون ذكر التفاصيل. وبعد خروجه من المدرسة زادت مشاكله، فهو يرفض العمل، أو أن يبدل أي جهد لقضاء بعض شؤون المنزل، لكنه يبقى هو المحبوب. فوق كل هذا أنا وأختي لم نسلم منه. فهو يمنعنا من الخروج لأي مكان آخر ماعدا الجامعة التي ندرس فيها، وأبي لا يحرك ساكنا، ودوما خاضعا لأمره. ومع ذلك فهو غير راض تماما، دوما يعنفنا، ودوما يتلفظ بما يجرحنا، ودوما يلوم والدي ويتهمه بالتقصير. ويعتقد أن الجميع يكرهه بالرغم من كل الرفاهية التي يوفرها له من رحلات وهواتف ذكية.

سيدتي تحدث إلى والدي في الموضوع وطلبت من أبي أنه يجد حل لأن الوضع يزداد سوء، إلا أنه يرفض حتى أن يصرخ عليه، وأخي في تمرد مستمر، فما الحل أفيدوني من فضلكم؟

الأخت سهى من الوسط

الرد:

أهلا بك حبيبتي، وتحية لكل القراء، حقا الوضع يبدو مشحونا في بيتكم، لكن اعلمي انه أخيك، والدك طبعا لن يتخلى عن ابنه. فلا تحاولي مرة أخرى أن تضغطي على والدك بأن يتصرف بعنف معه، احترمت جدا موقفك، واهتمامك لتلطيف أجواء المنزل. لكن صدقيني أنه بالرفق وبالتي هي أحسن نصلح الأمور. لذا فأول ما أنصحك به هو أن تهمتي أنت وأختك بالدراسة والتحصيل العلمي. وأن تشقان طريقكما وتحققان أحلامكما فأنتم أمل والديكما، وبالمقابل تحدثي إلى والديك بعقلانية. واقترحي عليهما عدت حلول للنظر في وضع أخيك. وأول ما عليهم أن يسعون لأجله هو أن يعيدونه إلى مقاعد الدراسة إن أمكن، ثم عرضه على طبيب نفساني لما لا. أيضا لابد من تحميله المسؤولية رويدا رويدا ليس لخدمة المنزل فقط. بل لتحضير لمستقبل سيدون مضطرا فيه لتحمل أعباء كثيرة في الحياة.

هذا من جهة، من جهة أخرى أنت أيضا يمكن أن تفعلي أمرا جيدا، هو أن تتقربي من أخيك بالتي أقوم، عامليه بعطف وإحسان، حاولي أن تفهمي مشكلته. لربما هو بحاجة للحب للمشاركة ليستعيد ثقته بنفسه. وإلا لماذا يحاول أن يلعب دور الضحية..؟ فقط لجلب الانتباه أو الانتقام للعقد التي تركبت فيه جراء التنمر الذي تعرض له مع الزملاء. والله ولي التوفيق.