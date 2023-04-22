قناة النهار دلال تغني أغنية فكاهية في بلاطو النهار وفكرتنا في الفهامة بقلم قناة النهار نشر في 22 أفريل 2023 - 14:07 عيد الفطر 2023 شارك غرِّد أرسل 44 0 دلال تغني أغنية فكاهية في بلاطو النهار وفكرتنا في الفهامة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/tmNUO اقرأ أيضا بلال نجم مسلسل الدامة: تقمصت الدور من بداية التصوير وشقيقي أنا كنت نديه يمثل قناة النهار 11 أفريل أمال وهبي وعبد القادير جريو دارو حالة ضد فرقة الداي قناة النهار 02 أفريل محمد علال: نحن لا ننتقد بل نراجع الأعمال الرمضانية ونعطي رأينا فيها فقط. قناة النهار 18 أفريل ZOOM مع MISTERX "الحلقة 11 "الخاوة خاوة قناة النهار 09 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳 / حلوى بجوز الهند وبنيون محشي بالبندق قناة النهار 19 أفريل تيارت: مليون و300 ألف لتر من الزيوت الجزائرية قريبا في السوق قناة النهار 12 أفريل رمضان مع هشام كووك 👨🍳/ طاجين الدجاج والجلبانة و سلطة صيفية بزااف بنينة قناة النهار 07 أفريل رجال صدقوا : العبادلة الأربعة قناة النهار 17 أفريل أمل وهبي: فيلم جديد سيخرج للنور يحكي عن العشرية السوداء بإسم "ذاكرة الحدث" قناة النهار 02 أفريل محمد خليل شرفي: جوزت كاستينغ في "بنت البلاد" وكانت عندي الثقة باه يقبلوني قناة النهار 04 أفريل