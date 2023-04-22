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قناة النهار

دلال تغني أغنية فكاهية في بلاطو النهار وفكرتنا في الفهامة

بقلم قناة النهار
دلال تغني أغنية فكاهية في بلاطو النهار وفكرتنا في الفهامة
عيد الفطر 2023
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دلال تغني أغنية فكاهية في بلاطو النهار وفكرتنا في الفهامة

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رابط دائم : https://nhar.tv/tmNUO
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