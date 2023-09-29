قناة النهار دلال خير:طفلة مصابة بالشلل الدماغي والدتها طرقت كل الأبواب دون جدوى أملها الوحيد هو العلاج في الخارج بقلم قناة النهار نشر في 29 سبتمبر 2023 - 22:05 دلال خير شارك غرِّد أرسل 7 0 رابط دائم : https://nhar.tv/6dc94 اقرأ أيضا طالع هابط: مشاهد حصرية لمعاناة الزواولة بسبب أزمة السكن .. عايشين في ميزيرية قناة النهار 21 سبتمبر شوفو حكايتي: عائلة من 4 أفراد تعيش ظروف مزرية داخل غرفة واحدة بالعاصمة قناة النهار 24 سبتمبر صريح جدا: هذا ما ينفقه الجزائريون على المفرقعات في المولد النبوي .. قناة النهار 26 سبتمبر باتنة : أولياء تلاميذ بديدس بتاكسلانت يطالبون بمدرسة قبيل الدخول المدرسي قناة النهار 14 سبتمبر سطيف : توفير الوجبة الساخنة..أكبر رهان لضمان راحة التلميذ قناة النهار 23 سبتمبر صحة: حفاظا على صحة المتمدرسين .. المؤسسات التربوية تتدعم بمختلف التجهيزات قناة النهار 14 سبتمبر بلماضي يقصف من يخرج أخبار المنتخب و كشف التشكيلة قبل الوقت.."خبيث يعطيلو المعلومات" قناة النهار 13 سبتمبر عين الدفلى : 50 تلميذ في القسم..الإكتظاظ يؤرق التلاميذ والأولياء بمتوسطة أولاد باسة قناة النهار 26 سبتمبر "كتكوتة" بإبتدائية لخضر بريش ببابا حسن تفتتح الموسم الدراسي يتلاوة آيات من القرآن الكريم قناة النهار 19 سبتمبر طالع هابط : الشيخ النوي يرد حول منع إستيراد العجول والبقر بسبب الفيروس.. ويعطيكم الحل قناة النهار 24 سبتمبر