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قناة النهار

دلال خير:طفلة مصابة بالشلل الدماغي والدتها طرقت كل الأبواب دون جدوى أملها الوحيد هو العلاج في الخارج

بقلم قناة النهار
دلال خير:طفلة مصابة بالشلل الدماغي والدتها طرقت كل الأبواب دون جدوى أملها الوحيد هو العلاج في الخارج
دلال خير
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رابط دائم : https://nhar.tv/6dc94
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