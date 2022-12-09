قناة النهار دلال خير: أب أصيب بشلل نصفي نتيجة حادث عمل وأمله في الشفاء كبير لكن خارج الوطن بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ديسمبر 2022 - 21:53 شارك غرِّد أرسل 24 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/HuKKW اقرأ أيضا شباب يتمسكون بشعبة تربية الدواجن رغم النقائص العديدة بسعيدة قناة النهار 27 نوفمبر سوق أهراس: الدوبارة البسكرية .. سيدة الأطباق التقليدية المفضلة في فصل الشتاء قناة النهار 01 ديسمبر ترندينغ: الجماهير الجزائرية تصنع الحدث في مونديال قطر والسعودية تدخل التاريخ بفوزها على الأرجنتين قناة النهار 22 نوفمبر السعيد شنقريحة يستقبل مدير الشركة الصربية يوغوأمبورت قناة النهار 21 نوفمبر النهار ترندينغ: الفكاهي المصري محمد هنيدي يسخر من منتخب الكاميرون وتحطيم تمثال عين الفوارة من جديد قناة النهار 03 ديسمبر زين عامر: على رئيس الإتحادية الجزائرية جهيد زفيزف الردّ على صامويل إيتو بلهجة قوية قناة النهار 06 ديسمبر الشيخ النوي: سكنات في ورقلة تنازلت عليها أملاك الدولة لشاغليها وأخرى تنتظر الإجابة قناة النهار 29 نوفمبر النهار Breakfast .. حمص دوبل زيت مع سعيد قناة النهار 23 نوفمبر الشيخ النوي: الجزائر راهي في أمن كبير.. بفضل الله والرجال قناة النهار 08 ديسمبر حسين آشيو: مدرب المنتخب القطري لم يحاول التغيير من طريقة لعبه ودخل بنفس الخطة قناة النهار 29 نوفمبر