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دلال خير: أب أصيب بشلل نصفي نتيجة حادث عمل وأمله في الشفاء كبير لكن خارج الوطن

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: أب أصيب بشلل نصفي نتيجة حادث عمل وأمله في الشفاء كبير لكن خارج الوطن
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