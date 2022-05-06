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دلال خير: أب أصيب بعجز في الحركة والمشي بعدما كان هو معيل العائلة ويحتاج إلى عملية جراحية

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: أب أصيب بعجز في الحركة والمشي بعدما كان هو معيل العائلة ويحتاج إلى عملية جراحية
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