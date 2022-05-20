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دلال خير: أب أفنى عمره في العمل وشاء القدر أن يصاب بضعف البصر ومرض السكري ولم يجد من يكفله

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: أب أفنى عمره في العمل وشاء القدر أن يصاب بضعف البصر ومرض السكري ولم يجد من يكفله
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