قناة النهار دلال خير: أب أفنى عمره في العمل وشاء القدر أن يصاب بضعف البصر ومرض السكري ولم يجد من يكفله بقلم النهار أونلاين نشر في 20 ماي 2022 - 19:17 شارك غرِّد أرسل 54 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/tLGOM اقرأ أيضا شوفو حكايتي: شاب يعيش بشهادتي ميلاد وأمه تتبرأ منه ليدخل لعالم الإدمان و يحاول الإنـ.تحار قناة النهار 18 ماي محمد سعيد معلم: إختصاصي هو الملاكمة والمصارعة وفنون القتال المختلطة ما كنتش نعرهم قناة النهار 18 ماي شركات جزائرية تسعى لتقديم خدمات أفضل في مجال البناء قناة النهار 18 ماي صريح جدا: ماذا يعرف الطلبة الجزائريون عن عيدهم الوطني.. وكيف يرون واقعهم ؟ قناة النهار 19 ماي طالع هابط: هكذا علق النوي على فضيحة البطولة الإفريقية للكرة الحديدية المنظمة من طرف الجزائر قناة النهار 10 ماي لجنة مراجعة الدعم.. ترحيب واسع من طرف الطبقة السياسية قناة النهار 19 ماي فاسألوا: فضائل يوم الجمعة قناة النهار 12 ماي ذوي الهمم /علاج التوحد بالأحصنة قناة النهار 30 أفريل فاسألوا: التائب من الذنب كمن لا ذنب له قناة النهار 17 ماي أحوال الطقس / أجواء صيفية على أغلب ولايات الوطن قناة النهار 12 ماي