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دلال خير: أب يبكي بحسرة على سرقة مال كان مخصص لعلاج إبنه الذي يحتاج إلى جراحة مستعجلة

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: أب يبكي بحسرة على سرقة مال كان مخصص لعلاج إبنه الذي يحتاج إلى جراحة مستعجلة
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