قناة النهار دلال خير: أخوان يتقاسمان نفس الآلام والأوجاع منذ الولادة أصبح حلمهما الوحيد الحصول على قطرة دمّ بقلم النهار أونلاين نشر في 06 أوت 2021 - 20:52 شارك غرِّد 10 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969405 اقرأ أيضا الصيف يحلى معنا| هل شيب الشعر مرتبط بالعامل الوراثي ؟ قناة النهار 26 جويلية وهران/ وزير الصناعة: يتفقد أحد مصانع إنتاج الأكسجين ويأمر بالتعجيل في دخوله حيز الخدمة قناة النهار 03 أوت حديث الصحافة: الإعـــ.دام لحارقي الغابات قناة النهار 04 أوت "وزيرة البيئة :"يجب تفادي الرمي العشوائي للهيدورات وبقايا الأضـ.ـحية قناة النهار 18 جويلية