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قناة النهار

دلال خير: أمراض عديدة أنهكت جسد رجل لأكثر من 20 عاما وهو اليوم يطلب المساعدة للعلاج

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: أمراض عديدة أنهكت جسد رجل لأكثر من 20 عاما وهو اليوم يطلب المساعدة للعلاج
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