قناة النهار دلال خير: أمراض عديدة أنهكت جسد رجل لأكثر من 20 عاما وهو اليوم يطلب المساعدة للعلاج بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ديسمبر 2022 - 19:25 شارك غرِّد أرسل 53 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wgUVJ اقرأ أيضا "سفيرة أمريكا بالجزائر :"حزينة بإقصاء المُنتخب الأمريكي من كأس العالم قناة النهار 09 ديسمبر طالع هابط: إنفجار خزان القطب الحضري ببغزول يكشف العيوب ... كارثة قناة النهار 13 ديسمبر الشيخ النوي: سكنات في ورقلة تنازلت عليها أملاك الدولة لشاغليها وأخرى تنتظر الإجابة قناة النهار 29 نوفمبر إقتصاد: الجزائر تعرض إصلاحاتها الإقتصادية.. كنموذج إفريقي ناجح قناة النهار 26 نوفمبر صحة: لأول مرة في الجزائر سرطان البروستات يحتل المرتبة الأولى من حيث الإصابات قناة النهار 28 نوفمبر 😱😱لن تصدّق أين عثر رجال الأمن على الأقراص المهلوسة في الطارف قناة النهار 08 ديسمبر فاسألوا : التحذير من الغيبة قناة النهار 29 نوفمبر كفيف يشكر قطر بطريقته الخاصة وميسي يتلقى تهديدات من ملاكم مكسيكي بسبب إهانته لقميص منتخب بلاده قناة النهار 29 نوفمبر توزيع 500 طرد لفائدة قاطني المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة بالطارف قناة النهار 16 ديسمبر دلال خير: أم مصابة بورم في النخاع الشوكي تسبب لها بشلل نصفي تحتاج لعملية جراحية في تركيا قناة النهار 25 نوفمبر