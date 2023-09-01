قناة النهار دلال خير: أم أصيبت في حادث مرور قلب حياتها رأسا على عقب ولحد الآن لم تجد علاج لإصابتها بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2023 - 20:55 شارك غرِّد أرسل 16 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/RhfW9 اقرأ أيضا صريح جدا : لوكان باباك حب يعاود الزواج؟!..هكذا كان رد الجزائريين قناة النهار 12 أوت أمطار ورياح قوية مع بحر هائج الحرارة في هذه المناطق قناة النهار 27 أوت الدورات الكروية عبر الأحياء.. المتنفس الوحيد لشباب المنطقة بورقلة قناة النهار 13 أوت الطارف : الفكاهة والغناء تعيد إحياء مهرجان ليالي المرجان بالقالة قناة النهار 13 أوت مستغانم / قطاع التربية يتدعم بمؤسسات تربوية جديدة مطلع الموسم الدرسي القادم قناة النهار 22 أوت عودة الإداريين إلى المؤسسات التربوية لبداية موسم دراسي جديد قناة النهار 27 أوت خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا قناة النهار 01 سبتمبر دلال خير: العيباد يرحو يحوسو و بعض الأطفال يروحو للمستشفيات..ترقبوها قناة النهار 17 أوت في حالة نادرة.. قصة حسام يعيش بأربع كلى سليمة قناة النهار 25 أوت البليدة: الأمن في خرجة ميدانية لأصحاب المحلات التجارية الذين يستولون على الأرصفة قناة النهار 14 أوت