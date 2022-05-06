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دلال خير: أم بذلت النفس والنفيس من أجل أولادها المرضى قضت حياتها من مستشفى لآخر على أمل علاجهم

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: أم بذلت النفس والنفيس من أجل أولادها المرضى قضت حياتها من مستشفى لآخر على أمل علاجهم
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