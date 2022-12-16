قناة النهار دلال خير: أم تبكي بحرقة على مرض إبنيها.. علاجهم الوحيد في الخارج لكن بمبلغ خيالي بقلم النهار أونلاين نشر في 16 ديسمبر 2022 - 20:22 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/GTVsO اقرأ أيضا طالع هابط: حكاية واد سوف مع الزيڤو ما حبتش تخلاص .. وتستمر المعاناة قناة النهار 08 ديسمبر "حسين آشيو: "المنتخب الكاميروني ما يروحوش بعيد في المونديال بهكذا مستوى قناة النهار 28 نوفمبر "أمن العاصمة يوقف شبكة مختصة في تنظيم رحلات "الحرقة قناة النهار 30 نوفمبر زين عامر: المنتخب التونسي خانته الفعالية أمام المرمى والمدرب لم يوظف أوراقه كاملة قناة النهار 26 نوفمبر حسين آشيو: لا يوجد مباراة سهلة في الأدوار المتقدمة من كأس العالم وإستصغار المنافس سيكلفك الإقصاء قناة النهار 03 ديسمبر شاهد المستشفى الجهوي للإستعجالات في عنابة الأكبر على مستوى الشّرق قناة النهار 26 نوفمبر وحيدة قروج: أنا لست مؤثرة وأعمل إشهارات وأتقاضى منها أموال قناة النهار 01 ديسمبر مومن آيت قاسي: المنتخب الفرنسي بدون اللاعب "غريزمان" سيعرف مشاكل كبيرة قناة النهار 04 ديسمبر توزيع 500 طرد لفائدة قاطني المناطق المتضررة من الحرائق الأخيرة بالطارف قناة النهار 16 ديسمبر سامية طبوش: لي يعرفوني برا كثر من لي يعرفوني في مواقع التواصل الإجتماعي قناة النهار 15 ديسمبر