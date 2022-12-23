قناة النهار دلال خير: أم لسبعة أولاد مصابون بإعاقة جسدية يعيشون في بيت فوضوي ومحرومون من أبسط الظروف بقلم النهار أونلاين نشر في 23 ديسمبر 2022 - 19:19 شارك غرِّد أرسل 1 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5n2t1 اقرأ أيضا الوزير الأول: حققنا مكاسب كبيرة في مجال الطفولة بضمان التمدرس الإلزامي و المجاني الذي قارب 99 % قناة النهار 19 ديسمبر رسالة قوية من المعجزة زهرة لذوي الهمم وللاصحاء قناة النهار 21 ديسمبر رئيس الجمهورية: لايزال الوقت مبكرا جدا للحديث على ترشحي للعهدة الثانية قناة النهار 22 ديسمبر انفجار قوي لأحد المنازل ببوفريزي بسبب تسرب للغاز قناة النهار 22 ديسمبر زين عامر: المنتخب المغربي متكامل ولديه طريقة دفاع حديثة قناة النهار 10 ديسمبر حافلات نقل المسافرين .. شروط ضرورية للسائقين قناة النهار 17 ديسمبر CRAAG : لاداعي للخوف..نشاط زلزالي عادي مس الجزائر قناة النهار 07 ديسمبر رئيس الجمهورية: مهما كانت علاقتنا طيبة مع فرنسا لن ننسى ملف الذاكرة قناة النهار 22 ديسمبر محمد زيداني: رانا في كوكب القناعة وين كل شيء ممكن لما تركز على هدفك توصل ليه بسهولة قناة النهار 21 ديسمبر المهرجان الدولي للسياحة الصحراوية.. الصحراء قبلة للسياح قناة النهار 10 ديسمبر