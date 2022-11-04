قناة النهار دلال خير: أم مصابة بورم خطير في الدماغ تعيش يوميات صعبة وآلام لا تطاق بقلم النهار أونلاين نشر في 04 نوفمبر 2022 - 19:34 شارك غرِّد أرسل 65 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/vfJs6 اقرأ أيضا "الرئيس تبون مخاطبا رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن.."سنكون دائما معكم قناة النهار 02 نوفمبر يحيى طبيش: السعادة ليست شهرة وسفر وتلفزيون قناة النهار 27 أكتوبر حجز كـيلوغرام كوكـ.ـاين وخمس سيارات مع توقيف المتورطين بمستغانم قناة النهار 27 أكتوبر رئيس الجمهورية يلقي الكلمة الختامية لأشغال القمة العربية قناة النهار 02 نوفمبر Lokmane Dz: مواقع التواصل الإجتماعي ليست مقياس للنجاح قناة النهار 23 أكتوبر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يستقبل رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف جمال رشيد قناة النهار 31 أكتوبر "نجلاء المنقوش:" نتمنى أن تكون كل قرارات القمة العربية لمصلحة الملف العربي والدول العربية قناة النهار 28 أكتوبر "الوزير الأول : "سنة 2023 ستكون سنة الإقلاع الإقتصادي الحقيقي قناة النهار 15 أكتوبر توقيف 5 أشخاص وحجز أزيد من 15 ألف قرص من المؤثرات العقلية قناة النهار 23 أكتوبر رئيس الجهورية يستقبل رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي قناة النهار 31 أكتوبر