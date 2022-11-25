قناة النهار دلال خير: أم مصابة بورم في النخاع الشوكي تسبب لها بشلل نصفي تحتاج لعملية جراحية في تركيا بقلم النهار أونلاين نشر في 25 نوفمبر 2022 - 21:35 شارك غرِّد أرسل 48 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZxnTv اقرأ أيضا تساؤلات: القمة العربية .. توافق في الرؤى حول حل الأزمة في ليبيا قناة النهار 05 نوفمبر قناة النهار 15 نوفمبر شنقريحة : عقد القمة العربية بالجزائر مكنت بلادنا من العودة القوية على الساحة الدولية قناة النهار 14 نوفمبر قطر تواصل ترسيخ تعاليم الدين الإسلامي في المونديال وفرحة هستيرية للسعوديين بعد الفوز على الأرجنتين قناة النهار 23 نوفمبر غرداية: صناعة عوادم الصوت ومبردات المحركات.. نحو الإندماج في مشاريع تصنيع السيارات قناة النهار 19 نوفمبر الرئيس المدير العام لموبيليس يكشف عن الولايات التي ستستفيد من تكنولوجيا التدفق العالي للأنترنت قناة النهار 23 نوفمبر رئيس الجمهورية يعود لأرض الوطن بعد مشاركته في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ المصرية قناة النهار 08 نوفمبر الشيخ النوي: إعادة تهيئة سوق بقصر الشلالة.. من 2019 مزال مكملوهش قناة النهار 17 نوفمبر هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع قناة النهار 23 نوفمبر تلاميذ بالطور الثانوي يبدعون بمشاريع لمؤسسات ناشئة قناة النهار 08 نوفمبر