قناة النهار دلال خير: إلياس.. من ذوي الإحتياجات الخاصة عجزت عائلته عن توفير أبسط حاجياته بقلم النهار أونلاين نشر في 17 فيفري 2023 - 22:42 شارك غرِّد أرسل 22 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/9L2Jz اقرأ أيضا "أعوان الحماية المدنية : "كلش كان صعيب..درجة الحرارة 6 تحت الصفر قناة النهار 15 فيفري محمد لمين DZ: الشعب السوري يعيش في سنوات الثمانينات ووضعهم مزري جدا قناة النهار 17 فيفري الدرك الوطني : توقيف شخصين وحجز 4653 وحدة من المكملات الغذائية قناة النهار 07 فيفري عائلات تعيش أول شتاء لها بالغاز الطبيعي بالمناطق النائية بغليزان قناة النهار 01 فيفري "بوقرة :" مباراة النهائي مختلفة وستكون نتيجة عمل سنة كاملة.. سنموت في الميدان قناة النهار 03 فيفري معاناة مضاعفة لمرضى الروماتيزم وهشاشة العظام مع إنخفاض درجات الحرارة قناة النهار 03 فيفري طالع هابط: النوي يثور ضد مغنيي الملاهي وكل أصحاب الأغاني الساقطة المحرضين على الفساد والرذيلة قناة النهار 12 فيفري "الفريق أول السعيد شنقريحة يقوم بزيارة عمل وتفقد للشركة العمومية الإقتصادية " مسبكات الرويبة قناة النهار 05 فيفري إرتفاع أسعار البيض يخلط أوراق ربات البيوت ويلغي أطباقا من الخيارات قناة النهار 28 جانفي خارجية: وضع خلية أزمة لمتابعة أوضاع الجالية الوطنية في تركيا وسوريا قناة النهار 06 فيفري