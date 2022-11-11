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دلال خير: إمرأة توجه نداءً إنسانيا تترجى فيه المساعدة على أمل الشفاء والعودة إلى حياتها الطبيعية

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: إمرأة توجه نداءً إنسانيا تترجى فيه المساعدة على أمل الشفاء والعودة إلى حياتها الطبيعية
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