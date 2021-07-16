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قناة النهار

دلال خير: الطفل عبد النور تعرض للتنمر بسبب تشوه خلقي.. والدته تبكي بحرقة وتناشد المحسنين

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: الطفل عبد النور تعرض للتنمر بسبب تشوه خلقي.. والدته تبكي بحرقة وتناشد المحسنين
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