قناة النهار دلال خير: الطفل عبد النور تعرض للتنمر بسبب تشوه خلقي.. والدته تبكي بحرقة وتناشد المحسنين بقلم النهار أونلاين نشر في 16 جويلية 2021 - 21:53 شارك غرِّد 125 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=961392 اقرأ أيضا الشيخ النوي: سكنات عدل في باتنة واجدين والمشكل في قنوات الصرف الصحي.. الوالي تحرك بعد ما هدرنا عليهم قناة النهار 01 جويلية نادي بارادو يعود بفوز ثمين من سكيكدة ويعمق جراح الشبيبة قناة النهار 02 جويلية تشييع جثمان الفنان فريد الروكور بمقبرة المالحة في العاصمة قناة النهار 12 جويلية أحوال الطقس / عودة إرتفاع درجات الحرارة يوم غد .. التفاصيل قناة النهار 09 جويلية