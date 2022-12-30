قناة النهار دلال خير: الطفل “لقمان” يعاني في صمت ويحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي خارج الوطن بتكلفة باهظة بقلم النهار أونلاين نشر في 30 ديسمبر 2022 - 19:22 شارك غرِّد أرسل 24 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lbjrA اقرأ أيضا الفنان التونسي أكرم ماغ: أعشق الفنّ الجزائري المتنوع وكبرت وتأثرت بأغاني الفنان "حسني" قناة النهار 29 ديسمبر الجزائر ترحب بإفريقيا.. شان2022 قناة النهار 30 ديسمبر نصر الدين قمريش: إختيار إسم "نيلسون مانديلا" على ملعب براقي ذكاء كبير من المسؤولين قناة النهار 24 ديسمبر طالع هابط: السلطات تستجيب للنداء وتنهي مشكل الزيڨو بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله قناة النهار 27 ديسمبر "يحيى طبيش: "في الواقع يعرفوني اكثر من المواقع لهذا السبب قناة النهار 15 ديسمبر "زين عامر: "ما نأمن لا بموتسيبي لا بإنفانتينو.. وهذه المنظمات اعتبرها" مافيا قناة النهار 11 ديسمبر وفـ.اة 9 أشخاص وإصابة 41 آخرين إثر إنقلاب حافلة بالمسيلة قناة النهار 14 ديسمبر صريح جدا: 11 ديسمبر 1960.. تاريخ خالد وذكريات لا تزول قناة النهار 12 ديسمبر الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمان يستقبل وزير الدولة لمملكة كامبوديا المكلف بالشؤون الإسلامية قناة النهار 19 ديسمبر جدلية العسل الأصلي والمغشوش.. كيف يُفرق المستهلك بينهما ؟ قناة النهار 30 ديسمبر