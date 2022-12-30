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دلال خير: الطفل “لقمان” يعاني في صمت ويحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي خارج الوطن بتكلفة باهظة

بقلم النهار أونلاين
دلال خير: الطفل “لقمان” يعاني في صمت ويحتاج لعملية زراعة النخاع العظمي خارج الوطن بتكلفة باهظة
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